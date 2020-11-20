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Apple iPhone 12 Türkiye fiyatlarını resmen açıkladı!

Apple iPhone 12 Türkiye fiyatlarını resmen açıkladı!
Apple'ın beklenen yeni iPhone modellerinin Türkiye fiyatları akşam saatlerinde belli oldu.
 
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