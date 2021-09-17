Apartman yöneticisinin verdiği emir faciayla sonuçlandı!

Olay, saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi, Çankaya Caddesindeki 12 katlı Hidayet Eraslan Apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, uzun zamandır apartmanda görevli olarak çalışan Memiş Göksu, bina yöneticisi Ahmet Özsuveren'in talimatıyla uydu ve internet kablolarını düzeltmek için çatıya çıktı. Göksu, kablolara takılarak çatıdaki havalandırma boşluğundan 1inci katın beton zemine düştü. Çığlık seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Göksuya ulaşmak için 1inci kattaki havalandırma boşluğunun duvarını balyozla kırdı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Göksunun yaşamını yitirdiği belirlendi.
BİNA YÖNETİCİSİNİ LİNÇ ETMEK İSTEDİLER
Acı haberi duyan Göksunun yakınları olay yerine geldi. Göksu'nun yakınları bina yöneticisi Ahmet Özsuvereni linç etmek istedi. Araya giren polis ekipleri, Göksunun yakınlarını uzaklaştırdı. Ardından Özsuveren polis ekiplerince gözaltına alındı. Göksunun cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.