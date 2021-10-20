AÖL sınav tarihleri! Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, MEB AÖL sınavları online mı olacak?

Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri, AÖL öğrencileri tarafından sorgulanıyor. AÖL kayıt yenile ve ilk kayıt işlemi sona erdi. 6 Eylül ve 3 Ekim tarihleri arasında alınması planlanan ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 20 Ekim'e uzatılmıştı. Kayıtlarını yapan öğrenciler şimdi AÖL sınav tarihlerini araştırıyor. Peki, MEB AÖL sınavları ne zaman, AÖL sınav tarihleri ne? AÖL sınavları online mı olacak? İşte Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri…

Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman? AÖL sınav tarihleri sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı son açıklamada Açık Öğretim Lisesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinin 20 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu, kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri için verilen süre bugün doluyor. Peki, AÖL sınavı ne zaman, AÖL sınavı online mı? Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri…

AÖL SINAVI NE ZAMAN, AÖL SINAV TARİHLERİ?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem sınavları 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak.

AÖL SINAVLAR ONLİNE MI?

Pandemi koşullarının, aşılama oranındaki artış dolayısıyla hafiflemesi ve okulların yüz yüze eğitime açılma kararının alınması dolayısıyla önümüzdeki dönem içerisinde sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor. Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.

KAYIT YENİLEME BUGÜN SONA ERİYOR

2021 - 2022 eğitim öğretim yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme iş ve işlemleri 20 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar uzatıldı.