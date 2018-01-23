AÖL kayıt yenileme işlemleri için bugün son gün!

AÖL kayıt yenileme işlemleri 23 Ocak'ta yani bugün sona erecek. AÖL öğrencilerinin bugün içinde kayıt yenileme ile ilgili işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Peki AÖL kayıt yenilemesi nereden ve nasıl yapılır, ücreti nedir? İşte yanıtları...

AÖL yeni dönemi için öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Kayıt yenileme kılavuzundan faydalanarak işlemler kolayca yapılabiliyor. Merak edilen AÖL kayıt yenileme ücreti de belirlendi.

AÖL KAYIT YENİLEME BAŞVURUSU KİMLER İÇİN GEÇERLİ?

Öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayan öğrenciler ise II. Dönem sınavına katılamaz.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖL kayıt yenileme başvuru işlemi, il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitim i Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.

AÖL'ün duyuruları ise;

"Öğrencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.

Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden “Aktif” yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır.

Sınav Ücreti muafiyeti olanların (mahkeme tedbiri, şehit yakını, gazi vb.) Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek öğrencilik durumunu “Aktif” yaptırıp kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmaları gerekmektedir.

Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrencilerimizin öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri ve diğer bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir."

şeklinde.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

2018 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Ücreti; 30 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır.)

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.

1- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav bedelini yatırabilirsiniz.

2- T.C. Ziraat Bankası , Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak kayıt yenileme sınav bedelini yatırabilirsiniz.

Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının mümkün olduğunca adaya ait olması ve doğru telefon numarası bildirilmesi zorunludur.

3- İlk kayıt sınav bedeli anlaşmalı bankaların ATM’lerinde yatırılmaktadır. ATM’lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt sınav bedeli olarak yatırıldığına dikkat ediniz.