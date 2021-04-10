AÖL kayıt yenileme 2021! AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihi ne zaman? AÖL sınav tarihleri…

AÖL 2021 3. dönem kayıt yenileme ne zaman? Online olarak gerçekleştirilen AÖL 1. ve 2. dönem sınavlarının ardından AÖL 3. dönem kayıt yenileme ve sınav tarihileri araştırıyor. Lise eğitimine dışarıdan devam eden AÖL öğrencileri, AÖL kayıt yenileme 2021 ne zaman, sınav tarihileri belli mi? sorularına yanıt arıyor. AÖL sınav tarihleri 2021 ve 3 dönem kayıt yenileme ile ilgili detaylar…

AÖL kayıt yenileme ne zaman? AÖL 3. Dönem kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri sürecine ilişkin araştırmalar cevap buldu. AÖL kayıt yenileme işlemleri için tarih verildi.

AÖL KAYIT YENİLEME 2021 (3. DÖNEM)

AÖL 3. dönem kayıtları 26 Nisan 2021 ile 9 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapacak. 3.dönem ders seçme işlemleri de 27 Nisan - 14 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI

AÖL 3. Dönem sınavları 3-4 Temmuz’da yapılacak, sınavın nasıl yapılacağı ise henüz belli değil.

AÖL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILDI?

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.