AÖL ek sınavlar 16-20 Ağustos’ta yapıldı. Ek sınava giremeyenler ise 27 Ağustos 2021 tarihi saat 9:30'dan 29 Ağustos 2021 tarihi saat 23:59'a kadar ONLİNE (ÇEVRİM İÇİ) olarak ek sınava katılabilecekler. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları merakla bekleniyor. AÖL’de eğitim gören öğrenciler ve sınava katılamayan öğrenciler için Açık Öğretim Kurumları yeniden sınav düzenliyor. AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi sınav sonuç tarihi belli mi?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı ek sınavları 27 Ağustos 2021 tarihi saat 9:30'dan 29 Ağustos 2021 tarihi saat 23:59'a kadar ONLİNE (ÇEVRİM İÇİ) olarak yapılacaktır.

MEB tarafından yapılan açıklamada, “Ek sınav için kayıtlarını yaptıran fakat 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınava katılamayan öğrenciler ile 23-24 Ağustos 2021 tarihlerinde kayıt yenileme işlemini yaptıracak öğrenciler için 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınavın süresi 27 Ağustos 2021 tarihi saat 09.30'dan 29 Ağustos 2021 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır.” denildi.