AÖL ek sınav ne zaman yapılacak? AÖL ek sınav tarihi 2021, AÖL ek sınav kayıt ücreti ne kadar 2021, kimler girebilir?

AÖL ek sınav ne zaman 2021? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi ek sınavları için araştırmalar hızlandı. Örgün liseye gidemeyen öğrencilerin tercih ettiği açık öğretim lisesi ek sınav imkanı tanıyor. İşte, AÖL ek sınav ne zaman 2021, AÖL ek sınav tarihi?

AÖL ek sınav ne zaman 2021, AÖL ek sınav tarihi ne? Liseye gidemeyen öğrencilerin tercih ettiği açık öğretim lisesinin ek sınav tarihleri belli oldu. İşte, AÖL ek sınav hakkında merak edilenler…

AÖL EK SINAV NE ZAMAN?

Ek sınav ise 16-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında online (çevrim içi) olarak yapılacaktır.

EK SINAVA KİMLER GİREBİLİR?

kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılabilecektir.

AÖL EK SINAV ÜCRETİ

Kayıt yenileme ücreti 50 TL olup kayıt yenileyecek öğrencilerin bu ücreti anlaşmalı bankalara (T.C. Ziraat Bankası Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankası) yatırması gerekmektedir.

https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz

AÖL EK SINAV KAYIT YENİLEME SON TARİH

Açık öğretim lisesi 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı ek sınavına ait kayıt yenileme işlemleri 9-13 ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.