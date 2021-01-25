AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim 2021 güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? 16-17-18 Ocak ve 23-24-25 Ocak tarihleri aralığında Anadolu Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakültesi Açıköğretim güz dönem sonu sınavları 25 Ocak’ta sona erecek. Sınava giren adayların gözleri ise sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? soruları yoğun bir şekilde sorulamaya devam ediyor. Açıktan eğitimine devam eden öğrencilerin sınavları online olarak yapıldı. 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyılda okutulan fark dersleri sınavları 16-17-18 Ocak’ta düzenlendi. 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri sınavları ise 23-24-25 Ocak'ta yapıldı. Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre verildi.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

AÖF'lü öğrenciler, gün dönemi final sınavları 25 Ocak'ta bitecek. AÖF sınav sonuçları ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' denildi.

AÖF sınav tarihleri 2021

Anadolu Üniversitesi, Açık öğretim İktisat İşletme 2021 sınav takvimini de paylaştı. Buna göre; Bahar Dönemi kayıt yenileme internet başvuru ve kayıt tarihleri: 15 Şubat - 25 Şubat 2021

Yaz okulu ders seçimi: 28 Haziran - 01 Temmuz 2021