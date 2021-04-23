AÖF sınav sonuçları 2021 açıklandı mı? AÖF bahar dönemi sınav sonuçları 2021

Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı mı 2021? AÖF sınav sonuçları merak ediliyor. AÖF bahar dönemi vize sınavları geçtiğimiz günlerde online yapıldı. AÖF okuyan 1. ve 2. yarıyıl öğrencileri 10-11-12 Nisan’da, 3. ve 4. yarıyıl okuyan öğrenciler ise 17-18-19 Nisan’da girdi. Sınavın ardından öğrenciler sonuç açıklamasını bekliyor. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi detayları…

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? AÖF bahar dönemi vize sınavları sona erdi. Sınavın sona ermesinin ardından adaylar merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Online yapılan AÖF Bahar dönemi vize sınavları sorgulanıyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2021, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.’ denildi.

17-18-19 Nisan tarihlerinde düzenlenen Bahar Yarıyılı Ara Sınav sorularına itirazlar 22 Nisan Perşembe saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonunda bulunan Sınav sekmesi üzerinden yapılabildi. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.