AÖF sınav giriş ekranı! AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş penceresi

Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları başladı. On binlerce adayın katılacağı AÖF e-sınav girişleri sabah saatlerinden itibaren yapılmaya başlandı. Anadolu Üniversitesi açık öğretim fakültelerinde eğitimlerine devam eden öğrencilerin 2. ve 6. dönem sınavları bugünden itibaren üç gün içinde gerçekleşecek. 4. ve 8. yarıyıl dersleri sınavları ise 5-6-7 Haziran'da gerçekleşecek. Adaylar, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi e-sınava katılmak için giriş ekranını aratıyor. Peki, AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu? Hangi günlerde sınav yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav girişi nasıl yapılır? İşte Anadolu Üniversitesi AÖF e-sınav giriş ekranı...
AÖF ONLINE SINAVLAR NE ZAMAN?
AÖF 2020-2021 Bahar Dönemi çevrimiçi (online) dönem sonu sınavları başladı. 2. ve 6. yarıyıl derslerinin sınavları 29-30-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. 4. ve 8. yarıyıl derslerinin sınavları ise 5-6-7 Haziran tarihlerinde yine online olarak uygulanacak.
AÖF E-SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Fakültesi 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrimiçi (Online) Dönem Sonu Sınavları Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Sistem 3 gün boyunca adaylara açık olacak.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınavlarının ikinci etabı 5-6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. AÖF sınav sonuçları sınav bitiminden sonraki 5 gün içinde erişime açılacak. Sınav sonuçlarının en geç 12 Haziran'a kadar açıklanması bekleniyor.