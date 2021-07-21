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AÖF'den sınav açıklaması! Açıköğretim sınavları nasıl olacak?

21 Temmuz 2021 Çarşamba - 14:41 | Son Güncelleme : 21 07 2021 - 14:41

Anadolu Üniviersitesi duyurdu! Yaz okulu takvimi belli oldu. YÖK yaz okullarının uzaktan yapılabileceğini paylaşmıştı. Açıköğretim Fakültesi sınav tarihini 4 Eylül olarak belirlemişti. Üniversite yaz okulu sınavları ile ilgili önemli bir karar aldı. Peki, Açıköğretim sınavları nasıl olacak? Açıköğretim sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? İşte AÖF sınavları ile ilgili açıklama...


Koronavirüs pandemisi nedeniyle üniversitelerde eğitimler ve sınavlar online olarak tamamlandı. Şimdi üniversitelerin yaz okulları başladı. Anadolu Üniversitesi yaz okulları ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Açıköğretim sınavları nasıl olacak? Açıköğretim sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? İşte AÖF sınavları ile ilgili açıklama...
 
 
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN? AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ!
 
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından belirlenen sınav takvimine göre, örgün eğitim programlarında 5 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak olan dersler uzaktan öğretim sistemi ile gerçekleştirilecek ve sınavlar çevrimiçi olarak yapılacak. 
 
AÇIKÖĞRETİM ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN? 
 
Açıköğretim programlarında ise kayıtlar 5-9 Temmuz tarihleri arasında, sınavlar 4 Eylül’de yüz yüze gerçekleştirilecek. 
 

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