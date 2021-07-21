AÖF'den sınav açıklaması! Açıköğretim sınavları nasıl olacak?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle üniversitelerde eğitimler ve sınavlar online olarak tamamlandı. Şimdi üniversitelerin yaz okulları başladı. Anadolu Üniversitesi yaz okulları ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Açıköğretim sınavları nasıl olacak? Açıköğretim sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? İşte AÖF sınavları ile ilgili açıklama...
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN? AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ!
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından belirlenen sınav takvimine göre, örgün eğitim programlarında 5 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak olan dersler uzaktan öğretim sistemi ile gerçekleştirilecek ve sınavlar çevrimiçi olarak yapılacak.
AÇIKÖĞRETİM ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Açıköğretim programlarında ise kayıtlar 5-9 Temmuz tarihleri arasında, sınavlar 4 Eylül’de yüz yüze gerçekleştirilecek.