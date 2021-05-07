Anneler günü mesajı ve sözleri 2021! Anneler günü ne zaman bu pazar mı? Kısa, uzun, duygusal, anlamlı eşe, anneye, kaynanaya, teyzeye, halaya, ablaya resimli anneler günü mesajları

Anneler günü 9 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Annelerin emekleri göz önündeyken onları bu özel günde mutlu etmek ve sevindirmek için hediyeler dışında, hediyelere iliştirilen notlar ile gönderilen mesajlarla da mutlu etmek çok kolay. Anneler Günü mesajları ve sözleri arama motorlarından en çok sorgulanan konular arasındaki yerini şimdiden aldı. Eşine, annesine, kaynanasına, teyzesine, halasına, ablasına anneler günü mesajları göndermek isteyenler için biz de kısa, uzun, duygusal, anlamlı, en güzel anneler günü mesajlarını derledik. Anneler günü mesajı ve sözlerini SMS, Whatsaap, Facebook üzerinden de gönderebilirsiniz. İşte 2021 kısa, uzun, duygusal, anlamlı eşe, anneye, kaynanaya, teyzeye, halaya, ablaya resimli anneler günü mesajları...

Anneler Günü mesajları araştırması başladı. Korona nedeniyle anneler gününde annelerden uzak bu özel anı kutlamak zorunda kalanlar için mesajlar ve şiirlerin anlamı daha büyük oldu. Mayıs ayının 2. Pazarı kutlanacak anneler günü için kısa, uzun, duygusal, anlamlı seçenekleriyle eşe, anneye, kaynanaya, teyzeye, halaya, ablaya anneler günü mesajı ve sözleri…

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI ve SÖZLERİ

En iyi zamanda bizimle birlikte gülüştüğün ve en kötü zaman boyunca bizimle kaldığın için teşekkür ederim. Sensiz ne yapardım, canım annem…

Hayatımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

Benim gibi çılgın bir çocuğu seven dünyadaki tek anne olduğun için teşekkür ederim.

Bana verdiğin sevgiyle bütün dünyam çiçek açtı. Onları hiç soldurmadım annem. Anneler günün kutlu olsun.

Sen benim tek annemsin ve kalbimde senin için her zaman özel bir yerim olacak

Sevgini, rehberliğin ve desteğin olmadan hayatı düşünemiyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Anneler günün kutlu olsun anne. Her gün benim annem olduğun için teşekkür ediyorum

Anne kokusu huzurun adresi, bir gün değil her gün senin günün. Seni çok seviyorum annecim, anneler günün kutlu olsun!

Anne gökte bir ışık, anne parlak bir yıldız anne yoklukta bir düş, ayda bir yaldız anne tutunulan bir dal, dertlerin garip çizgisi anne gözümdeki yaşların bir virane dizgisi. Anneler günün kutlu olsun canım anam.

Bana her zaman doğruluğu ve dürüstlüğü öğütleyen bir tanecik annem yolun yolumsa sevginin ışıltısı ışığımdır.

Hayatta tüm zorluklara karşı güçlü kalabilen ve bana da her zaman bunu öğütleyen en güzel önderim canım annem bugün senin günün kutlu olsun

Bana sarıldığın her ana, sarılmaya cesaretlendirmeye ve gösterdiğin sevgiye teşekkür ederim. Anneler günün kutlu olsun!

Benim için her şeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesine... Anneler günün kutlu olsun Anneciğim.

Sen benim bu hayattaki neşe kaynağımsın. Birlikte daha çok güleceğimiz nice anneler gününü birlikte kutlayalım. Anneler günün kutlu olsun.

Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Anneler günün kutlu olsun! Büyüdüğümde nasıl olmak istediğimin parlayan bir örneği olduğun için teşekkür ederim!

Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler canım anneciğim... Anneler günün kutlu olsun.

Cenneti yüzündeki gülümsemende saklayan annecim bugün senin günün kutlu olsun.

Hastalandığımda derman, mutluluklarıma ortak olan en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşım, önderim annem… Anneler günün kutlu olsun.

Her şeyin en iyisine layık olan annelerimize sevgi ve saygılarımı iletiyor; sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir yaşam temenni ediyorum. Anneler Gününüz kutlu olsun.

'Cennet annelerin ayaklarının altındadır' Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum.

Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!

Hayatımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

Sevgilerin en büyüğünü hak eden, insanları her zaman sevgiyle kucaklayan tüm annelerin "Anneler Günü"nü kutlar, ellerinden öperim.

Gecesini gündüzüne katarak, bizlere her türlü fedakarlığı karşılıksız yapan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun

Biricik annem... Anneler günün kutlu olsun. Her zaman senin küçük bebeğinim…