Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 'Kürt Ahmet'in oğlu da gözaltında

Ankara Emniyetinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda, aralarında "Kürt Ahmet" lakaplı Şahin Turgut'un oğlunun da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da uyuşturucu tacirlerine ağır darbe. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla uyuşturucu tacirlerine ağır darbe vuruldu. Edinilen bilgiye göre, 2 ayrı cinayetten müebbet hapse çarptırılan çete yöneticisi Arif ve Yavuz Ötleş'in, Ankara ’daki uyuşturucu trafiğini cezaevinden kontrol ettiğini tespit eden ekipler, bunun üzerine teknik takip başlattı. Şebekenin tehdit ve şantaj için silah ticareti yaptığı, uyuşturucudan kazanılan kara paranın aklanması için ise şirket kurduğu tespit edildi. Örgütün ilişkiler ağını deşifre eden polis ekipleri, yüklü miktarda silah sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine düğmeye bastı. Operasyonda aralarında "Kürt Ahmet" lakaplı Şahin Turgut'un oğlunun da bulunduğu çete üyelerinden 18’i gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 4 adet uzun namlulu silah, 17 tabanca, 48 kilo esrar, 2 kilo taş kokain, 100 bine yakın uyuşturucu hap ele geçirildi.

KLİPTE OYNAMIŞLAR

Gözaltına alınan uyuşturucu çetesinin lideri ve diğer üyelerinin internet üzerinden yayınlanan bir klipte rol aldığı ortaya çıktı. Uyuşturucu çetesi tarafından çekilen klip, Ankara narkotik dedektiflerinin yürüttüğü operasyonun dosyasına girdi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki uygulamada kazaen şehit olan polis memuru Hakan Can ismini taşıyan operasyonun ikinci ayağı için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.