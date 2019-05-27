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Ankara’da korkutan deprem!

İHA |  27 Mayıs 2019 Pazartesi - 7:17 | Son Güncelleme : 27 05 2019 - 7:17

Ankara’da 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Ankara Altındağ karacaören ilçesinde Büyüklük 2.8 (ML) Enlem 40.0100 (K) Boylam 32.9465 (D) Derinlik 6.98 (KM) deprem meydana geldi. 
 

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