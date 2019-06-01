01 Haziran 2019 Cumartesi
İSTANBUL 
25°C / 18°C
GALERİ VİDEO
BIST 90.590 0.64 EURO 6,5500 -0.13
USD 5,8430 -0.57 ALTIN 244,810 0.61
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem

01 Haziran 2019 Cumartesi - 20:55 | Son Güncelleme : 01 06 2019 - 20:55

Ankara'nın Altıntaş ilçesi Kalecik merkez üssü saat 19.52 sıralarında 3.5 büyüklüğünde deprem olarak açıkladı.


Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.