Angel halka arz sonuçları açıklandı mı? Anatolia halka arz pay talebi ve Anatolia Geneworks halka arz sonucu!

Anatolia Tanı ANGEN halka arz sonuçları açıklandı. Biyoteknoloji şirketi Anatolia Geneworks geçen hafta yaptığı açıklama ile halka arz olacağını açıklamıştı. Anatolia Geneworks halka arzı oransal olup, verilen oranı da yüzde 18,2 olarak belirlendi. İşte Anatolia Geneworks halka arz sonucu…

14-15 Ekim 2021 tarihlerinde talep toplanan Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında, 1 TL nominal değerli pay başına nihai halka arz fiyatı 22,50 TL olarak belirlendi. Halka arz edilen 20.000.000 TL nominal değerli paylar ile ek satışa sunulan 3.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti. Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzında arz edilen toplam payların %5’inden fazlasını alan gerçek veya tüzel kişi bulunmuyor. İşte Angel halka arz sonuçları…

ANGEL HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada Anadolu Tanı halka arzında 23 milyon adet hissenin 22,50 TL’den satışının yapıldığı bildirildi.

Halka arza tahsis edilen hisselerin yüzde 59’u yurtiçi bireysele, yüzde 30’u yurtiçi kurumsala, yüzde 10’u yurtdışı kurumsala yüzde 1’i ise şirket çalışanlarına dağıtıldı

Açıklamada halka arzda, nihai halka arz fiyatına göre, toplam 113 bin 32 yatırımcıdan, ek satış hariç halka arz edilen 20 milyon TL nominal değerli payların 9,75 katına denk gelen 194,9 milyon TL nominal değerli pay talebi geldiği belirtildi.

ANATOLİA GENEWORKS ŞİRKETİ HAKKINDA

Anatolia, başta İngiltere, Fransa ve İtalya olmak üzere 70’ten fazla ülkeye ihracat yapıyor. Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Alper Akyüz, yeni kurulan Ar-Ge merkezinde yenilikçi cihazlar ve yeni kitler üreterek büyümeyi hızlandırmayı amaçladıklarını söyledi ve şöyle konuştu: “2020 yılında 422 milyon TL; 2021 ilk 6 ayda 196 milyon TL konsolide ciro elde ettik. Halka arz gelirlerini yurtdışı büyüme, şirket satın alma ve Ar-Ge faaliyetlerine yönelik kullanacağız”

Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, SPK izni alınanlarla birlikte yılbaşı itibarıyla toplam halka arz büyüklüğünün 17 milyar lirayı aştığını söyledi. Ayrıca yurt içi hisse senedi hesap sayısının son iki senedir arttığını ve 2.4 milyonun üzerine çıktığını belirtti.