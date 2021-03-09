Anadolujet'ten yüzde 30 indirim!

Anadolujet bahar kampanyası başladı. Yüzde 30 indirim sağlanıyor. Kampanya 9 ile 11 Mart tarihlerinde, 19 Mart ve 6 Mayıs tarihleri arasında alınacak biletlerde geçerli.

İŞTE KAMPANYANIN DETAYLARI

Biletleme Tarihleri: 09 - 11 Mart 2021

Uçuş Tarihleri: 19 Mart - 06 Mayıs 2021

Kampanyadan Nasıl Yararlanabilirsiniz?

https://www.anadolujet.com/tr adresinden veya mobil uygulamasından uçuşunuzu planlayın. Kredi/banka kartı ile yapacağınız işlemlerinizde ödeme sayfasında ‘Promosyon kodu’ alanına “AJBAHAR30” indirim kodunu girin ve uygula butonuna basarak kampanyadan yararlanın (Uygula butonuna basıldığında indirimli tutar ekrana yansıyacaktır).

Kampanya Kural ve Koşulları

09 - 11 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak biletler için geçerlidir.

19 Mart - 06 Mayıs 2021 tarihleri arasındaki tüm yurt içi ve Kuzey Kıbrıs , direkt ve aktarmalı uçuşlarında geçerlidir.

Biletler yurt içi ve Kuzey Kıbrıs uçuşları için baz ücret üzerinden %30 indirimle satışa sunulacaktır. Vergiler ve harçlar indirime dâhil değildir.

Kampanyalı uçak bileti fırsatları 2.240.000 adet koltuk ile sınırlıdır.

Kampanya yalnızca anadolujet .com ve AnadoluJet mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek biletlemelerde geçerlidir.

Sonradan biletleme yapılmak üzere rezervasyon ile sonlandırılan işlemlerde indirim kodu geçerli değildir.

İndirim kodu EFT ve internet bankacılığı ödemelerinde geçerli değildir.

Bebek yolcu tipi kampanyaya dâhil değildir.

Satın alınan biletlerin iptal, iade ve değişiklik işlemlerinde orijinal bilet kuralları geçerlidir.

İndirim kodu çoklu uçuşlarda geçerli değildir.

Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

AnadoluJet, kampanya ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

AnadoluJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.