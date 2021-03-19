Amonyak asit mi bazı mı? Amonyak nedir, ne işe yarar, nerelerde kullanılır?

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir peynir fabrikasında amonyak tankı patladı. Gazdan etkilenen yaklaşık 30 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Amonyak tankı patlamasının ardından amonyakın etkileri hakkında araştırma yapılıyor. Amonyak nedir? Amonyak ne işe yarar, nerelerde kullanılır?

Amonya Keşan’daki patlamanın ardından vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Canlılar için oldukça zehirli bir kimyasal bileşik olan amonyak nedir? Amonyak ne işe yarar, nerelerde kullanılır?

AMONYAK NEDİR?

Amonyağın kimyasal formülü NH3'tür. Kovalent bağ yapısına sahip yani iki ametalin birleşimi ile oluşmuştur. Molekül yapısı polar olduğundan dolayı su içerisinde yüksek oranlarda çözünmektedir. İçeriğinde OH- iyonu taşımadığı halde suda hafif baz özelliği göstermektedir.

Gübre üretimlerinde sıklıkla kullanılır ve genellikle toprağa sulu çözeltisi doğrudan dökülebilir. Patlayıcı madde yapımında, temizlik ürünleri üretiminde, naylon, plastik, boya gibi maddelerin üretimlerinde, soda, ilaç üretimleri, sentetik elyaf üretimi, ipek ve pamuk temizliklerinde işe yaramaktadır.

AMONYAK NERELERDE KULLANILIR?

Amonyağın gizli ısısı oldukça yüksektir. Sanayilerde soğutucu madde şeklinde kullanılan amonyak ayrıca boya, gübre, ilaç ve parfüm gibi maddelerin üretimlerinde ilk aşamalarda kullanılmaktadır.

Amonyak, canlılar için oldukça zehirli bir kimyasal bileşiktir. Bu nedenle kullanılırken dikkat edilmesi gerekmektedir. Piyasada amonyak olarak satılan kimyasallar, amonyağın sulu çözeltisi olan amonyum hidroksittir.

Amonyak, tahriş edici ve zehirleyici bir özelliğe sahip olduğundan dolayı akciğerlerde spazmlara neden olabilmektedir. Vücutta ödem oluşumlarına neden olabilir ya da solunan amonyağın konsantrasyonuna bağlı baş ağrısı, yanma hissi ve baygınlık gibi sağlık problemlerinin oluşmasına neden olabilmektedir. Aşırı derece amonyak solumak ölüme bile neden olabilmektedir.

AMONYAK ASİT Mİ BAZI MI?

Amonyak, formülü NH3 olan; azot atomu ve hidrojen atomundan oluşan renksiz , keskin ve hoş olmayan kokuya sahip bir gaz bileşiğidir. OH- iyonu içermediği halde suda zayıf baz özelliği gösterir.