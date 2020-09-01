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Altının rüzgarı değişti! Altın alacaklar...
Altın fiyatları yeni haftanın ikinci gününde yönünü yukarı çevirdi. Altının ons fiyatı 2000 dolar seviyesine yaklaşırken, Gram altının fiyatı 470 TL seviyesine çıktı. Uzmanlar ise ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediği söylüyor. İç piyasada gram altın 470 liradan, çeyrek altın 770 liradan, Cumhuriyet altını da 3,179 liradan işlem görüyor.