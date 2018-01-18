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Altının gramı kaç lira? Kapalıçarşı 18 Ocak çeyrek altın fiyatları...

18 Ocak 2018 Perşembe - 7:39 | Son Güncelleme : 18 01 2018 - 7:39

Altının gramı kaç lira? Kapalıçarşı 18 Ocak çeyrek altın fiyatları ne kadar? Sorularının cevapları merak ediliyor ve gündemde araştırılıyor. Dalgalanmayı sürdüren altın fiyatlarına dair güncel bilgileri haberimizde derledik.


Altın fiyatları yatırımcıları tarafından merakla takip ediliyor. Kapalıçarşı'da dün kapanışta altının gramı -0,31% düşüşle 162,78 liradan, çeyrek ise 0,75% yükselişle 267,87 liradan alıcı buldu. Peki 18 Ocak altın fiyatları ne kadar olacak? İşte piyasalara dair tüm bilgiler ve uzman yorumları...

 
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının  ardından 163,6 lira seviyelerinde dengelendi. 
 
Jeopolitik riskler ve yükseliş eğilimindeki dolar kuruna bağlı olarak  dün 165 lirayı test eden gram altın, bu seviyeden gelen kar satışlarının  etkisiyle günü 163,2 liradan tamamladı.
 
Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45  itibarıyla yüzde 0,2 artışla 163,6 lira seviyelerinde dengelendi. Aynı  dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 268 lira, Cumhuriyet altını da 1.095  liradan satılıyor.
 
Altının ons fiyatı ise 1.345 dolar ile yaklaşık 4 ayın en yüksek  seviyesini test etmesi sonrası 1.335,1 dolar seviyelerinde dengelendi.
 
AA Finans Analisti İslam Memiş, altındaki yükselişte küresel  piyasalarda doların değer kaybetmesi ve artan jeopolitik risklerin etkili  olduğunu belirterek, "Ancak altın fiyatları direnç seviyelerine yakın yerlerde  seyrettiği için kar satışları ve düzeltme hareketlerinin yaşanması bizim için  sürpriz olmaz. Altın fiyatlarında son dönemdeki yükselişin yerini düşüşe  bırakabileceğini düşünüyoruz." dedi.
 
Altının ons fiyatında 1.335 doların kritik direnç seviyesi olduğunu  aktaran Memiş, bu seviyenin aşılması halinde 1.350 dolar seviyelerinin gündeme  gelebileceğini, olası düşüşlerde ise 1.325 ve sonrasında 1.300 doların destek  konumunda bulunduğunu kaydetti.
 
Memiş, gram altının ise dün dolar/TL ve altının ons fiyatından aldığı  destekle yükseldiğine işaret ederek, "Bu hafta için altının gram fiyatında  160-165 lira aralığını izlemeye devam edeceğiz. Dolar/TL ve altının ons fiyatı,  aynı anda düşüşlerini sürdürürse altının gram fiyatı 158 liraya kadar  gerileyebilir." ifadelerini kullandı.

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