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Altının gramı haftanın son gününde ne kadar? Kapalıçarşı'da çeyrek...

16 Şubat 2018 Cuma - 7:44 | Son Güncelleme : 16 02 2018 - 7:44

Altının gramı haftanın son gününde ne kadar? Kapalıçarşı'da çeyrek fiyatları kaç lira? Soruları gündemde çok fazla araştırılmaya başladı. Yatırım araçları arasında en çok tercih edilen altında hareketlilik devam ediyor. İşte detaylar...


Yatırımcılar özellikle altının gram fiyatını merak ediyor ve gündemde sıkça araştırıyor. Kapalıçarşı'da dün kapanışta gram altın -0,16% düşüş ile 164,03 liradan, çeyrek altın ise 0,44% artışla 268,13 liradan alıcı buldu. İşte piyasalara dair uzman yorumları...

 
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının  ardından 164,6 lira seviyelerinde dengelendi. 
 
Dün ABD'de açıklanan verilerin ardından yükselişe geçen ons altından  bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü  önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 164,3 liradan tamamladı.
 
 Gram altın, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.55  itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 164,6 liradan işlem görüyor.  Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 270 lira, Cumhuriyet altını da 1.102  liradan satılıyor.
 
 Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinden bulduğu destekle alış  ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa  göre yüzde 0,12 yükselişle 1.353,5 dolardan işlem görüyor.
 
 AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının ABD'de dün  açıklanan enflasyon verisiyle yükseldiğini kaydetti.
 
Memiş, ABD'de enflasyonun yıllık bazda beklentilerin üzerinde yüzde  2,1 arttığını anımsatarak, "1.350 doları güçlü bir direnç seviyesi olarak takip  ettiğimizden, bu seviyenin üzerindeki olası kapanışların yükselişin devamı için  belirleyici olacağını düşünüyoruz. Altının ons fiyatı, 1.350 dolar üzerinde  kalıcılık sağlarsa yükselişler 1.380 dolara kadar devam edebilir, düşüşlerde ise  1.330 dolar seviyesi destek konumuna geldi." değerlendirmesinde bulundu.
 
Altının gram fiyatının dün öğleye kadar dolar kurundan, öğleden sonra  da altının ons fiyatından destek bularak yükseldiğini bildiren Memiş, 160-165  lira aralığına sıkışmış olan gram altının, 165 lira seviyesinin üzerini test  edebileceğini dile getirdi.

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