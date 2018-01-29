Altının gramı haftanın ilk gününde ne kadar? Kapalıçarşı'da çeyrek...

Altın fiyatlarının haftanın ilk gününde kaç liradan işlem gördüğü merak ediliyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 29 Ocak Pazartesi günü ne kadar? İşte yatırımcısının yakından takip ettiği altın fiyatlarına dair güncel bilgiler...

Altının gramının ne kadar olduğu yatırımcılar tarafından ilgiyle araştırılıyor. Kapalıçarşı'da Cuma günü kapanışta gram altın 0,19% yükselişle 163,02 liradan çeyrek altın ise -0,03% düşüşle 266,51 liradan alıcı buldu.



Altının gram fiyatı, güne yüzde 0,2 yükselişle 162,9 liradan başladı. Altının gram fiyatı, güne yüzde 0,2 yükselişle 162,9 liradan başladı.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşün etkisiyle gerileyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,39 azalışla 162,6 liradan tamamladı.

Gram altın, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 primle 162,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 268 lira, Cumhuriyet altını da 1.092 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü kayıplarını bugün uluslararası piyasanın açılışında telafi ederek yüzde 0,5 artışla 1.356 dolar seviyesinde dengelendi.