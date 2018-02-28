Altının gramı hafta ortasında kaç liradan işlemde? Kapalıçarşı çeyrek fiyatları...

Altının gramının hafta ortasında ne kadardan satışa sunulduğu merak konusu oldu. Yatırımcısı tarafından ilgiyle takip edilen altının kilogramı yükselişe geçti. İşte Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları dün güne yatay bir seyirle başladı, daha sonra ise düşüşe geçti. Peki güncel durum nedir? Kapalıçarşı'da dün kapanışta gram altın -0,48% düşüşle 161,51 liradan, çeyrek altın ise -0,24% azalışla 264,88 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 162,2 lira seviyelerinde dengelendi. Dün altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 yükselişle 162,3 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin hemen altında 162,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.086 liradan satılıyor. Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen altında 1.333,2 dolardan işlem görüyor.

Altının kilogramı 162 bin 250 liraya yükseldi