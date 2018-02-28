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Altının gramı hafta ortasında kaç liradan işlemde? Kapalıçarşı çeyrek fiyatları...

28 Şubat 2018 Çarşamba - 7:39 | Son Güncelleme : 28 02 2018 - 7:39

Altının gramının hafta ortasında ne kadardan satışa sunulduğu merak konusu oldu. Yatırımcısı tarafından ilgiyle takip edilen altının kilogramı yükselişe geçti. İşte Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatları...


Altın fiyatları dün güne yatay bir seyirle başladı, daha sonra ise düşüşe geçti. Peki güncel durum nedir? Kapalıçarşı'da dün kapanışta gram altın -0,48% düşüşle 161,51 liradan, çeyrek altın ise -0,24% azalışla 264,88 liradan alıcı buldu. 

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 162,2 lira seviyelerinde dengelendi. 
 
Dün altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 yükselişle 162,3 liradan tamamladı. 
 
Gram altın, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin hemen altında 162,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.086 liradan satılıyor. 
 
Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen altında 1.333,2 dolardan işlem görüyor. 
 
Altının kilogramı 162 bin 250 liraya yükseldi
 
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda altının kilogramı 162 bin 250 liraya yükseldi.
 
Altın piyasasında, 6 işlemde 5 milyon 398 bin 757,11 liralık ve 22  işlemde 18 milyon 418 bin 71,07 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
 
Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 537 bin 560,48 dolarlık işlem hacmi  görüldü.
 
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy  Kıymetli Maden, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi  Bankası, Uğuras Kıymetlı Mad. şeklinde sıralandı.
 
BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,36 değer kaybetti.

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