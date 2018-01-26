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Altının gramı düşüşte! Haftanın son gününde Kapalıçarşı'da çeyrek altın...

26 Ocak 2018 Cuma - 7:31 | Son Güncelleme : 26 01 2018 - 7:31

Altının gramı düşüşe geçti. Dalgalanmayı sürdüren altın fiyatları yatırımcısını şaşırtmaya devam ediyor. Peki haftanın son gününde Kapalıçarşı'da çeyrek altın kaç liradan alıcı buluyor? İşte piyasalara dair güncel durum...


Altın fiyatlarının haftanın son gününde kaç lira olduğu ve günü ne kadardan kapatacağı merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da gram altın 162,52 liradan çeyrek ise 266,60 liradan alıcı buldu. İşte sıkça sorulan güncel gelişmeler...

Altının ons fiyatı, 1.366,2 dolar ile 17 ayın en yüksek seviyesini görürken, yurt içinde altının gram fiyatı da 164 lirayı aştı. 

 
Dün, altının ons fiyatındaki değer kazancının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,51 artışla 163,3 liradan tamamladı. 
 
Gram altın, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,55 primle 164,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 269 lira, Cumhuriyet altını da 1.098 liradan satılıyor. 
 
Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinden bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı, Ağustos 2016'dan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 1.366,2 dolar kadar çıktı. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre 0,5 değer kazancıyla 1.364,3 dolardan işlem görüyor.

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