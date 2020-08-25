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Altında son durum ne? Çok kritik hafta
Altın fiyatları son günlerde dalgalı bir seyir izliyor. Bugün ons altının fiyatı güne 1930 dolardan başlarken saat 13.30 itibarıyla 1924 dolar seviyesine geriledi. Uzmanlar altın fiyatlarının yön bulmakta zorlandığını belirtirken aşının daha da ulaşılabilir konuma gelmesi altın fiyatlarındaki gücü kırığını söylüyor. İç piyasada gram altın 457 liradan, çeyrek altın 733 liradan, Cumhuriyet altını da 3,043 liradan işlem görüyor. Peki uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan değişim için ne diyor?