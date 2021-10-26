Altında son dakika gelişmesi! Fiyatlar...

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Altın, spot piyasada enflasyonun kalıcı olacağına dair endişeler nedeniyle ons başına 1.800 doların üzerinde seyrederken yurt içi piyasada dolar/TL'deki kısmi düşüş nedeniyle geriledi. Gram altın 548 liradan işlem görürken, ons altın ise 1.800 dolar seviyelerinde. Öten yandan uzmanlar ise altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahminlerde bulundu. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte altın ile ilgili uzmanlar, yüksek fiyattan altın alınmaması gerektiğine dikkat çekti. Uzmanlar yıl sonu altın tahmini 600 lira olarak güncelledi. İşte altın ile ilgili son dakika gelişmeleri...