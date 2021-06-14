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Altında flaş tahmin! Tarih verdi ve duyurdu

Altın fiyatlarıyla ilgili flaş tahmin! Ünlü piyasa analisti Edward Moya düşünü sürdüren altın fiyatlarıyla ilgili önemli bir tahminde bulundu. Moya yaz aylarında ons altının 2 bin dolar seviyesine çıkacağını ifade etti. Gram altın şuan itibarıyla 496 lira seviyesinde işlem görüyor. Ons altın 1860 Dolar/TL ise 8.30 liraya kadar geriledi.

Altında flaş tahmin! Tarih verdi ve duyurdu Altın fiyatları düşüşünü sürdürüyor. Son haftalarda altın fiyatları zirveyi görmesinin ardından ani bir düşüş yaşadı. Gram altın 496 lira seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL ise 8.30 liraya kadar geriledi.
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