Altında flaş tahmin! Önce 550 sonra 650 lira... Tarih belli oldu

Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor Gram altın 520 lirayı aşmış durumda. Çeyrek altının fiyatı 863 lira, cumhuriyet altını ise 3 bin 527 liradan işlem görüyor. Ons altın kritik bin 900 dolar seviyesini aştı. Uzmanlar altın fiyatlarıyla ilgili önemli bir tahminde bulunarak özellikle gram altının kısa vadede 550 lirayı test edeceğini uzun vadede ise hedefin 650 lira seviyesi olduğunu ifade etti.