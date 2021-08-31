Altın ile ilgili son dakika gelişmesi! Aniden fırlayacak... Ve belli oldu! 600 lira...

Altın fiyatlarıyla ilgili flaş tahmin! Altın fiyatlarının uçması bekleniyor. Uzmanlardan altın fiyatları ile ilgili peş peşe açıklamalar geliyor. 600 liraya çıkabilir. Dikkat çeken bir tahmin yapıldı. Altın yatırımcılarına yönelik kritik uyarı da geldi. Kısa değil uzun vadeli yatırım kazandıracak. Fiyat hareketliliğinin yatırımcıları yanıltmaması gerektiği vurgusu yapıldı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altında büyük yükselişlerin geleceğini, orta vadede 600 lira bandının görülmesinin sürpriz olmayacağını belirtti.