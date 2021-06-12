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Altın fiyatlarıyla ilgili kritik tahmin! 500 lira sonrası...
Gram altın ile ilgili flaş açıklama! Altın fiyatlarında FED açıklaması öncesi büyük oranda düşüş gerçekleşti. Piyasa uzmanları altının sat konumuna geçtiğini ifade etti. Bazı piyasa uzmanları ise 505 lira seviyesindeki gram altının alım fırsatı olduğunu vurguladı. Uzmanlar uzun vadede gram altının yeniden yükseleceğine dikkat çekti.
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması. BIST 100 endeksi, en düşük 1.432,64, en yüksek 1.464,49 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,95 artarak 1.460,86 puandan tamamladı.