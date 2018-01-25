25 Ocak 2018 Perşembe
İSTANBUL 
5°C / 2°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.747 -0.75 EURO 4,6690 0.65
USD 3,7400 0.00 ALTIN 162,840 -0.28
CANLI BORSA
TÜMÜ

Altın fiyatlarında yükseliş yaşandı! Kapalıçarşı'da çeyrek fiyatları...

25 Ocak 2018 Perşembe - 8:07 | Son Güncelleme : 25 01 2018 - 8:07

Altın fiyatlarında yükseliş yaşandı. Yatırımcısını oldukça sevindiren bu gelişme çeyrek altının Kapalıçarşı'da ne kadar olduğunu araştırmalarına neden oldu. Güncel altın fiyatlarını ve piyasalara dair uzman yorumlarını haberimizde bulabilirsiniz.


Altın fiyatlarında olumlu gelişmeler yaşanıyor. Yükselişe geçen altın fiyatları Kapalıçarşı'da ne kadar? Dün kapanışta gram 0,31% yükselişle 163,80 liradan çeyrek ise 0,46% yükselişle 266,22 liradan alıcı buldu. Altın piyasasına dair AA Finans Analisti İslam Memiş önemli yorumlarda bulundu. İşte tüm detaylar...

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının  ardından 162,9 lira seviyelerinde dengelendi. 
 
Dün, altının ons fiyatındaki değer kazancının etkisiyle alış ağırlıklı  bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,29 artışla 162,4 liradan  tamamladı.
 
Gram altın, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.55  itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 primle 162,9 liradan işlem görüyor.  Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.089  liradan satılıyor.
 
Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı  ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 yükselişle 1.343 dolardan işlem  görüyor.
 
AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda değer kaybeden  doların, altın fiyatlarını olumlu etkilediğini kaydetti.
 
ABD'de yaşanan siyasi belirsizliklerin doların değer kaybetmesine  neden olduğunu belirten Memiş, "ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar  endeksinde yaşanan gerileme altın fiyatlarını şimdilik olumlu yönde etkiliyor.  Ancak bu görünümün sürmesi için altının ons fiyatının, 1.335 dolar üzerinde  kalıcılık sağlaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
 
Memiş,  Davos'ta gerçekleştirilen 48. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF)  dün başladığını ifade ederek, buradan gelecek açıklamaların da piyasalar için  önemli olduğunu kaydetti.
 
Afrin'e yapılan Zeytin Dalı Harekatı'nın piyasaları olumsuz yönde  etkilemediğini belirten Memiş, "Bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi  verilerini takip edeceğiz. Altının gram fiyatının 162-163 lira aralığında  işlemler gerçekleştirmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

altın altının gramı gram altın çeyrek altın çeyrek altın fiyatları altın fiyatları altın fiyatları kapalıçarşı altın fiyatları güncel altın fiyatları bugün altın fiyatları bugün ne kadar tam altın yarım altın cumhuriyet altını
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.