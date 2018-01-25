Altın fiyatlarında yükseliş yaşandı! Kapalıçarşı'da çeyrek fiyatları...

Altın fiyatlarında yükseliş yaşandı. Yatırımcısını oldukça sevindiren bu gelişme çeyrek altının Kapalıçarşı'da ne kadar olduğunu araştırmalarına neden oldu. Güncel altın fiyatlarını ve piyasalara dair uzman yorumlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Altın fiyatlarında olumlu gelişmeler yaşanıyor. Yükselişe geçen altın fiyatları Kapalıçarşı'da ne kadar? Dün kapanışta gram 0,31% yükselişle 163,80 liradan çeyrek ise 0,46% yükselişle 266,22 liradan alıcı buldu. Altın piyasasına dair AA Finans Analisti İslam Memiş önemli yorumlarda bulundu. İşte tüm detaylar...

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 162,9 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, altının ons fiyatındaki değer kazancının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,29 artışla 162,4 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 primle 162,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.089 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 yükselişle 1.343 dolar dan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda değer kaybeden doların, altın fiyatlarını olumlu etkilediğini kaydetti.

ABD'de yaşanan siyasi belirsizliklerin doların değer kaybetmesine neden olduğunu belirten Memiş, "ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan gerileme altın fiyatlarını şimdilik olumlu yönde etkiliyor. Ancak bu görünümün sürmesi için altının ons fiyatının, 1.335 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, Davos 'ta gerçekleştirilen 48. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) dün başladığını ifade ederek, buradan gelecek açıklamaların da piyasalar için önemli olduğunu kaydetti.