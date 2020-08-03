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Altın fiyatlarında son durum ne? Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Ons altında tarihi zirve!

03 Ağustos 2020 Pazartesi - 14:38 | Son Güncelleme : 03 08 2020 - 14:39

Altının ons fiyatı, 1.985,18 dolarla tarihi zirvesini görmesinin ardından 1.972,16 dolar seviyelerinden alıcı buluyor. Yatırımcı da rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarını, yurt dışı ve yurt içi gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Peki, Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum ne? Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte Altın piyasasında son durum...


Corona virüs salgınına yönelik ikinci dalga  endişeleri, küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve merkez bankalarının eşi görülmemiş teşvikleriyle tarihi zirvelerinde seyreden altının onsu, bugün  rekorunu 1.985,18 dolara taşıdı. 
 
Bugüne 1.983,20 dolardan başlayan altının onsu, yüzde 0,16 azalışla 1.972,16 dolardan işlem görüyor.
 
Geçen hafta 1.983,00 dolarla tarihi zirvesini gören ve haftayı yüzde 0,97 artışla 1.975,25 dolardan tamamlayan altının onsu, bu hafta rekorunu  1.985,18 dolara taşıdı.
 
Geçen haftayı yüzde 0,73 kazançla 443,15 liradan tamamlayın altının  gram fiyatı da bugün uluslararası piyasalarda 446,06 lirayla rekor seviyeyi görmesinin ardından yüzde 0,15 azalışla 442,35 lira seviyelerinden işlem  görüyor.
 
Analistler, bugün Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasaların  kapalı olduğunu, yurt dışında ise öğleden sonra ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.
 
Teknik açıdan altının ons fiyatı için 2.000 doların önemli direnç konumunda bulunduğunu vurgulayan analistler, 1,970 doların ise destek olarak takip edileceğini kaydetti.
 
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?
 
GRAM ALTIN NE KADAR?
 
Gram altın 443,07 liradan alınıyor, 443,20 liradan satılıyor.
 
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
 
Çeyrek altın 728,90 liradan alınıyor, 744,40 liradan satılıyor.
 
YARIM ALTIN NE KADAR?
 
Yarım altın 1.452,90 liradan alınıyor, 1.483,80 liradan satılıyor.
 
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? 
 
Cumhuriyet altını 2.905,70 liradan alınıyor, 2.958,60 liradan satılıyor.
 
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