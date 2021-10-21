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Altın fiyatlarında son dakika tahmini! Yeni hedef 640 lira...
Altın fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Altında uyarı geldi. Bunu yapan zarar eder. Son 3 ayın rekorunu kıran gram altın 531 lira seviyelerinden işlem görüyor. Ons altın ise 1.781 dolar civarlarında. Uzmanlar ise altın yatırımcılarına kritik uyarılarda bulundu. 'Daha da yükselir' diyerek altın alınmaması gerektiğini söyleyen uzmanlar 'Panik alışları yapmayın'dedi. Öte yandan uzmanlar uzun vadede altının yeni hedefinin 640 lira seviyeleri olduğunu belirtti.