Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! 540 lira üstü...

Altın fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Altın fiyatları, doların güç kazanmasıyla hafta başından bu yana yüzde 2'den fazla düşüş kaydederken, altın yatırımcıları varlık alım programlarıyla ilgili herhangi bir ipucu için bugün 14:45'te yapılacak Avrupa Merkez Bankası toplantısına odaklandı. Öte yandan uzmanlar gram altında psikolojik sınırın 500 lira olduğunu altını çizdi. Uzmanlar, "Şimdi kısa vade için 478 488 lira aralığını takip ettiğimi ifade edebilirim. Bu bant aralığı geçerliliğini koruyor. Ne aşağı yönlü de yukarı yönlü kırılıyor. Ancak yılın son çeyreği ile alakalı öngörüm yine 520 540 ve daha yukarı rakamların gelme ihtimali biraz daha fazla görüyorum." ifadelerini kullandı.