Altın fiyatlarında sert düşüş! Altın düşecek mi? Altın fiyatlarında son durum ne?

Cuma günkü sert düşüşün ardından haftaya da kısmi satıcılı bir görüntüyle başlayan altın fiyatları yönünü aşağıya çevirdi. Dün 480 TL civarında işlem gören gram altının fiyatı saat 17.30 itibarıyla 453 TL seviyesine geriledi. 800 TL seviyesini geçen çeyrek altın ise yönünü aşağı çevirerek 742 TL seviyesinde işlem görüyor. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.949 doların destek olarak öne çıktığını, kaydetti. Analistlere göre aşı ile ilgili gelişmeler altında geri çekilme biraz daha devam edebilir. Peki, Altın düşecek mi? Altın fiyatlarında son durum ne? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte altın piyasaları...

ABD ile Çin arasında TikTok üzerinden devam eden gerilimin de altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD Çin gerilimi ve mali teşvik paketinin etkisinde geçtiğimiz hafta tüm zamanların rekorunu kıran altının ons fiyatı yeni haftada yükseliş ivmesini kaybederek zayıf bir görünüm sergiliyor. Altın fiyatları ons tarafında 2075 dolar la, gram altın fiyatları ise 488 lira ile tarihi zirvesini yapmıştı.

Gördüğü zirvelerin ardından gevşeme hareketleri gösteren altının onsu 2000 doların altına düşerek psikolojik sınırın altına geriledi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Ons tarafındaki bu ters hareket ile gram altın fiyatlarını da etkileyerek gram tarafında 453 TL seviyesine kadar geri çekilmelere neden oldu.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.949 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.949 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 450-490 lira bandının izleneceğini kaydetti.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Öte yandan altın fiyatları ile ilgili CNN Türk canlı yayınına önemli açıklamalarda bulunan Stratejist Cüneyt Paksoy, "Aşı geldi altındaki volatilite düştü. Aşı kalıcı olacaksa virüs ile ilgili fiyatlamada normalleşmeye başlayacaktır. 2085'lere kadar yükseldi.

2150- 2250 ons altında hedefler vardı. An itibarıyla 1980'lere 1960'lara geldi. Ben bir önceki tepe olan 1921'lere doğru bir hareket bekliyorum. Orada bir karar verilecek.

Eğer aşı ve aşılar DSÖ tarafından onaylanırsa, pandemiyle ilgili süreç yavaş yavaş yumuşatılmaya başlanırsa altında geri çekilme biraz daha devam edebilir." ifadelerini kullandı.