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Altın fiyatlarında flaş rekor açıklaması! 540 lira üstü...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişme! Altın ile ilgili gözler orada. ABD'de açıklanacak olan enflasyon rakamları altın fiyatlarının yön bulması için ana etken oldu. Ons altın güne yüzde 0.2 oranında artışla 1790 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1783 dolar, en yüksek 1792 dolar seviyesi görüldü. Saat 07:59 itibariyle ons altın 1790 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Gram altın da ons altına paralel olarak sakin seyrine devam ediyor. Güne 487 liradan başlayan gram altın en düşük 485.1 lirayı, en yüksek 488.5 lira seviyesini gördü. Uzmanlarda altın fiyatlarıyla ilgili çok önemli bir uyarı geldi. Uzmanlar önümüzdeki günlerde altın fiyatlarında yeni rekorların görülebileceğini söyledi. Bu rekornu gerçekleşmesi için de altında hedefin 540 liralar olduğunu ifade etti.