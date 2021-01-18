Altın fiyatları yükselişe geçti! 18 Ocak altın fiyatları: Ons, gram, yarım, tam altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları altın yatırımcılarının gündeminden düşmüyor. Sabah saatlerinde 1.807 dolarla son dönemin en düşük seviyesini gören altın fiyatları sabah saatlerinin ardından 1.835 doların üzerine tırmandı. Gram altın 441 lira seviyelerinden, çeyrek altın ise 722 lira seviyelerinden satılıyor. Ons, gram, yarım, tam altın ne kadar oldu? 18 Ocak altın fiyatları…

Altın fiyatları güne sert düşüşle başlamasının ardından yukarı yönde hareketine başladı. Uluslararası piyasalarda 2 Aralık'tan bu yana görülen en düşük seviyeye kadar gerileyen altın fiyatları, sabahın erken saatlerinde 1.807 dolar seviyelerine gerilerken, ardından 1.835 doların üzerine tırmandı. Türkiye'de serbest piyasada altın fiyatlarına bakıldığında ise gram altın 441 lira, çeyrek altın ise 722 lira seviyelerinden satılıyor. Analistler, yatırımcıların doları güvenli liman olarak görmelerinin altın fiyatları üzerinde baskı yaratmaya devam edeceğini öngörürken, uzun vadede ise ABD teşvik paketinin altın fiyatlarına yön vereceğini düşünüyor. Analistler, Biden'in 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki yeni paketinin Kongre'den 1,5 trilyon dolar veya daha fazla bir büyüklükte geçeceği yönünde beklentilerin güçlenmesi halinde altın fiyatında uzun vadede güçlendirme görüyorlar. Ons, gram, yarım, tam altın ne kadar oldu? İşte 18 Ocak altın fiyatları…

Altın fiyatları son durum

Ons altın: 1.833 $Gram altın: 441 TL

Çeyrek altın: 722 TL

Yarım altın: 1.446 TL

Cumhuriyet altını : 2.971 TL

Gremse altın: 7.230 TL

Ata altın: 2.989 TL

Beşli altın: 14.594 TL

İkibuçuk altın: 7.183 TL

Ziynet altın: 2.883 TL

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

"Altında iyimser bir tablo için 1.870 dolar aşılmalı"

ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından hazırlanan altın fiyatları analizinde henüz iyimser bir tablodan bahsetmek için erken olduğuna işaret edildi. Kurumun bu sabahki raporu şöyle:



"Ons altın yeni haftaya zayıf başlıyor. ABD’de Biden yönetiminin yeni bir teşvik paketi açıklamasının yanında Fed Başkanı Powell’ın ekonominin istenen seviyenin oldukça uzağında olduğuna vurgu yaparak faiz artırımına uzun bir zaman olduğunu hatırlatması değerli metallerin haftanın son işlem gününde kısmen destek bulmasını sağladı. Ancak kalıcı olamayan bu destek kısa vadeli görünümü değiştirmiş değil. Özellikle altın fiyatları açısından baktığımızda daha iyimser bir tablodan söz edebilmek için önemli ölçüde uzaklaştığımız 1865-1870 doların aşılması gerektiğini düşünmeye devam ediyoruz."