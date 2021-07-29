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Altın fiyatları uçuşa geçti! Tarih belli oldu! Flaş tahmin...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Fed kararları sonrası altın fiyatları yükselişe geçti. Altının gram fiyatı bugünkü yükselişle birlikte 498 lira bandına çıktı. Dün 6 lira 81 kuruşu gören gümüşün gram fiyatı 6 lira97 kuruşa yükseldi. Önümüzdeki günlerde altın fiyatlarında yükselişin devam edeceği öngörülüyor.
Altın fiyatları son zamanların en dalgalı seyrini yaşıyor. FED'in faiz kararında değişikliğe gitmemesi altın fiyatlarını yükseltti.