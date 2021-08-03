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Altın fiyatları ile ilgili flaş açıklama! Gözler oraya çevrildi...

03 Ağustos 2021 Salı - 9:33 | Son Güncelleme : 03 08 2021 - 9:39

Altın fiyatları ile ilgili flaş açıklama! Gözler oraya çevrildi. Yatırım yapanlar ya da altını olanlar gelişmeleri yakından takip ediyor. Altın fiyatları şu anda sakin bir seyir içinde. ABD'de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi öncesinde yatırımcılar pozisyon değişikliğinde bulunmadığından altın yatay seyre yöneldi. Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatları...


Altın fiyatları sakin seyrediyor. Ons altın 1810 dolar seviyesinde denge bulmaya başladı. ABD'de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi öncesinde yatırımcılar pozisyonlarını değiştirmek istemiyor.
 
Analistler, ABD'de istihdam piyasasındaki yüksek atıl kapasite nedeniyle Fed'in orta-uzun vadede para politikasını destekleyici tutmaya devam etmesi halinde altın fiyatlarında gerçekten iyi bir ivmenin yakalanabileceğine işaret ediyorlar. Bu hafta açıklanacak istihdam verisi ve Fed Başkanı Powell'ın ay sonunda Jackson Hole'de yapacağı konuşma altın fiyatları için trendi belirleyecek.
 
GRAM ALTINDA DOLAR ETKİSİ
 
Gram altın fiyatları ise dolar kurundaki düşüşle birlikte gerilemeye başladı. Doların 8.33 liraya gerilemesi altın tarafında düşüşe sebep oldu. Gram altın saat 08:48 itibariyle 486.6 lira seviyesinden alıcı buluyor.
 

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