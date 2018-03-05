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Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? 5 Mart Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatları...

05 Mart 2018 Pazartesi - 7:27 | Son Güncelleme : 05 03 2018 - 7:27

Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? 5 Mart Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatları ne kadar? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Yatırımcısının ilgiyle takip ettiği altın fiyatları Kapalıçarşı'da bugün kaç liradan işlemde? İşte tüm gelişmelerin ayrıntıları...


Altın fiyatları ile ilgili uzmanlardan önemli yorumlar geldi. Kapalıçarşı'da Cuma günü kapanışta gram altın 161,80 liradan çeyrek ise 265,39 liradan alıcı buldu. İşte yatırımcısının merak ettiği altın piyasasına dair güncel bilgiler...

 
Altın yatırımcısını şubatta üzdü
 
Altının ons fiyatındaki değer kayıplarından negatif etkilenen altının gram fiyatı şubatta yüzde 1`e yakın değer kaybederek yatırımcısını üzdü.
 
Küresel piyasalarda azalan siyasi ve jeopolitik risklerin ve değer  kazanan doların etkisiyle altın fiyatları şubat ayında satıcılı bir seyir izledi.  Şubatta 1.361 dolara kadar yükselmesine karşı bu seviyede tutunamayan altının ons  fiyatı 1.307 dolara kadar gerilerken, aylık bazda şubatı yüzde 2,11 azalışla  1.317,7 dolardan tamamladı. Altının gram fiyatı da aynı dönemde tarihi zirvesi  olan 165 lirayı test etmesinin ardından, ons fiyatındaki düşüşlere paralel değer  kaybetti. Bu dönemde yüzde 1'e yakın değer kaybeden altının gram fiyatı 161  liradan ayı tamamlarken yatırımcısını üzdü.
 
AA Finans Analisti İslam Memiş konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı  değerlendirmede, 2017 yılında yatırımcısının yüzünü güldüren altın fiyatların bu  yılın ilk çeyreğinde sakin bir seyirde işlemler gerçekleştirdiğini söyledi.
 
Memiş, ABD hisse senetlerinde ve dolar endeksinde yaşanan yükselişler,  jeopolitik risk algısının zayıflaması, ABD'de açıklanan ekonomik verilerin  beklentileri karşılaması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2018 yılında dört kez  faiz artırım beklentisinin altının ons fiyatında düşüşlere neden olduğunu dile  getirdi. 
 
Bu nedenlerle şubat ayında altının ons fiyatının 1.307 dolara kadar  gerilediğini belirten Memiş, "Biz, altının ons fiyatında kısa vade için  düşüşlerin devam edeceğini öngörüyoruz. Teknik olarak altının ons fiyatı 1.300  dolar seviyesinin altına sarkarsa düşüşler 1.280 dolar seviyesine kadar  sürebilir. Ancak bu düşüşler kalıcı olmayabilir. Çünkü ABD tarafında siyasi risk  algısının devam etmesi, kripto paralara olan güvenin azalması, jeopolitik risk  algılarının tekrar artabileceği beklentisi bu öngörümüzü destekleyebilir."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Memiş, 2018 yılı için altının ons fiyatında 1.400-1.450 dolar  seviyelerini beklediklerini ama bu seviyelerin global ekonomilerdeki gelişmelere  göre zaman belirsizliğini koruduğunu belirterek, altının ons fiyatında 1.280  doların destek, 1.450 doların ise direnç olarak takip edileceğini söyledi.
 
Dolar kurundaki değer kazançlarının altının gram fiyatındaki düşüşleri  sınırladığını ifade eden Memiş, 165 lira seviyesinin üzerinde kalıcı olamayan  altının gram fiyatının, dolar kurunun gerilemesiyle 155 lira seviyesini test  edebileceğini söyledi.
 
Memiş, altının ons fiyatında yaşanan gerilemeye önümüzdeki haftalarda  dolar kurunun da katılması durumunda, altının gram fiyatının kademeli olarak 159,  157 ve 155 lira seviyelerine kadar gerileyebileceğini, dolar kurunda sert  yükselişlerin olması durumda ise 181 liraya kadar yükselebileceğini kaydetti.
 
Önümüzdeki dönemde ABD etkisinin altının ons fiyatını doların kurunun  ise altının gram fiyatını baskılamaya devam edeceğini ifade eden Memiş, bu  düşüşlerin yatırımcısına iyi bir alım fırsatı sunacağını tahmin ettiklerini dile  getirdi.
 
"160 LİRANIN ALTINA SARKMALARIN OLUŞMASI DURUMUNDA KISA VADELİ  YATIRIMLAR İÇİN KAÇIRILMAMASI GEREKEBİLİR" 
 
İntegral Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Aylin Cevizci de altının  gram fiyatının şubat ayı içerisinde 159.91 liraya kadar gerilediğini anımsatarak,  "Gram altında yaşanan bu düşüşlerin arkasında, ons altında 1.300 dolar bölgesine  doğru yaşanan geri çekilmenin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ay içerisinde 1.362  dolar seviyesine kadar ons altında bir hareket izlesek dahi bunu çok sağlıklı  bulmamakla birlikte yukarı yönlü hareketi destekleyebilecek yeni bir gelişme de  yer almadı. Bu nedenle ons altın 1.340 -1.360 dolar aralığındaki seyrinde kalıcı  bir görünüm izleyemedi." değerlendirmesinde bulundu.
 
Cevizci, mart ayında ABD'de tarım dışı istihdam verisi, Fed toplantısı  verileri ile Trump ve Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek,  kripto paralar ve bunlara yönelik merkez bankalarından gelen açıklamaların da ons  altının yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.
 
Altının gram fiyatının 160-162 lira aralığındaki fiyat hareketinin  alım yönlü stratejilerde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Cevizci, "Dolar  kurunda 3,75 lira seviyesinin altında bir görünüm izlemediğimiz müddetçe gram  altında belirttiğim bant aralığının denenmesi muhtemel olabilir. 160 liranın  altına sarkmaların oluşması durumunda kısa vadeli yatırımlar için kaçırılmaması  gerekebilir. Yukarıda ise 165,50 TL seviyesi hem direncimiz hem de rekor  seviyemiz. Bu nedenle düşük seviyelerden alım deneyenler bu noktayı kar  realizasyonların da düşünebilir." ifadelerini kullandı.

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