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Altın fiyatları haftanın son gününde ne kadar? Kapalıçarşı'da çeyrek...

23 Şubat 2018 Cuma - 7:34 | Son Güncelleme : 23 02 2018 - 7:34

Altın fiyatları haftanın son gününde ne kadar? Kapalıçarşı'da çeyrek altın kaç liradan alıcı buluyor? Sorularının yanıtları merak ediliyor ve gündemde sıkça araştırılıyor. İşte 23 Şubat altın fiyatlarına dair bilgiler...


Altın fiyatlarının kaç lira olduğu her gün merak edilen konular arasında yer alıyor. Kapalıçarşı'da dün kapanışta altının gramı 0,24% yükselişle 161,90 liradan, çeyrek ise -0,22% düşüşle 264,63 liradan satıldı. İşte altın piyasasında güncel durum...

 
Altının kilogramı 161 bin 700 liraya geriledi
 
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda altının kilogramı 161 bin 700 liraya geriledi.
 
Altın piyasasında, 6 işlemde 15 milyon 231 bin 212,5  liralık ve 38  işlemde 32  milyon 773 bin 720,5 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
 
Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 2 milyon 647 bin 242 liralık  ve 2  işlemde 370 bin 505,2 dolarlık işlem hacmi görüldü.
 
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy  Kıymetli Maden,  İstanbul Altın Rafinerisi, Türkiye Halk Banksı, Rona Döviz ve  Kıymetli Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
 
BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,53 değer kaybetti.

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