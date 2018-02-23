Altın fiyatları haftanın son gününde ne kadar? Kapalıçarşı'da çeyrek...

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda altının kilogramı 161 bin 700 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 6 işlemde 15 milyon 231 bin 212,5 liralık ve 38 işlemde 32 milyon 773 bin 720,5 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 2 milyon 647 bin 242 liralık ve 2 işlemde 370 bin 505,2 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, İstanbul Altın Rafinerisi, Türkiye Halk Banksı, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,53 değer kaybetti.