Altın fiyatları haftanın son gününde ne kadar? Kapalıçarşı'da çeyrek altın bugün kaç liradan işlemde? Sorularının yanıtları merakla araştırılıyor. Dalgalanmaya devam eden altın fiyatlarındaki güncel duru haberimizde yer alıyor.

Yatırımcıların her gün merakla araştırdığı altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da dün kapanışta gram altın 0,21% yükselişle 161,33 liradan işlem görürken çeyrek altın ise -1,35% düşüşle 264,26 liradan alıcı buldu. İşte ayrıntılar...

Dün 164,52 liraya kadar yükselmesinin ardından ons fiyatındaki düşüş paralelinde 162,48 liraya gerileyen altının gramı, günü yüzde 0,2 azalışla 162,86 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 162,7 lira seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.090 liradan satılıyor.