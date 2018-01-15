Altın fiyatları haftanın ilk gününde ne kadar? Kapalıçarşı'da çeyrek altın kaç liradan işlemde? Sorularının cevapları merak ediliyor ve araştırılıyor. Dalgalanmayı sürdüren altın fiyatlarının güncel durumu haberimizde yer alıyor.

Altın fiyatları yatırımcıları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kapalıçarşı'da Cuma günü kapanışta gram altın %0,62 yükseliş ile 161,33 liradan çeyrek altın ise %-0,46 düşüş ile 262,31 liradan alıcı buldu. Hafta başında piyasalarda nasıl bir değişiklik yaşanacak?

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 161,5 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kurundaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 azalışla 160,3 seviyesinden tamamladı.

Gram altın, haftanın son işlem gününe değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,75 artışla 161,5 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 264 lira, Cumhuriyet altını 1.077 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı da 1.330 dolar ile yaklaşık 4 ayın zirvesini görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,56 değer kazancıyla 1.329 alıcı buluyor.