Altın fiyatları düşer mi? Altın fiyatları yükselecek mi, neden artıyor? Altın 500 TL’lik psikolojik sınırı aştı! (28 Ekim güncel altın fiyatları)

28 Ekim altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Altın yatırımı yapan kişiler günlük altın fiyatlarını merakla takip ediliyor. Gram altının fiyatı 503,00 liradan, çeyrek altın ise 822,06 liradan işlem görürken, altın fiyatları neden arıyor, altın fiyatları düşer mi, yükselecek mi, gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatları ve altının yükselme nedeni…

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 28 Ekim Çarşamba günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 503,00 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.277,62 liradan işlem görüyor. İşte, 28 Ekim 2020 canlı altın fiyatları...

28 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI

501,04

503,00

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

502,65

502,70

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.904,93

1.905,54

ÇEYREK ALTIN FİYATI

804,36

822,06

YARIM ALTIN FİYATI

1.603,45

1.643,84

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.216,95

3.277,62

ATA ALTIN FİYATI

3.303,15

3.386,41

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

453,41

470,94

ALTIN NEDEN ARTIYOR?

Altının neden arttığı ve bu yükselişini devam ettirip ettirmediği Türkiye gündeminin en çok konuşulan konularından biri olmayı sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde mali teşvik paketi görüşmelerinde yaşanan sorunlar, AB ile olan ilişkiler ve enflasyon raporu altın fiyatlarını etkiliyor.

ABD teşvik paketine bağlı olarak Ons altın fiyatları geriledi ve bu da dolar kurunda yükselişe neden oluyor ve gram altın fiyatlarını etkiliyor, yükselmesine neden oluyor. Ayrıca enflasyon raporu ve AB ile olan ilişkiler de altındaki sert atışlara neden oluyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Ekonomistler 500 lirayı psikolojik sınır olarak görüyordu. Son günlerde bu sınır aşıldı. Yaşanan son gelişmelerden sonra uzmanlar altında psikolojik sevenin asılmasıyla altının 505 TL ile 510 TL arasında sabitleneceğini düşünüyor.

ANLIK 28 EKİM ALTIN FİYATLARI