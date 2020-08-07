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Altın fiyatları değişince yatırımcılar kilo kilo almaya başladı!
Altın fiyatları saat başı rekor kırıyor. Türkiye'deki birçok kuyumcu ise bu nedenle tarihi gün yaşıyor. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, geçtiğimiz 5 ay içinde altın fiyatlarındaki 3 ayrı rekorun ardından büyük ölçekli yatırımcıların kiloluk külçe altına yöneldiğini kaydetti. Başman, altının gram fiyatının bu seyirde 500 lirayı görebileceğini kaydetti. Bilecikli kuyumcu esnafı İbrahim Rafet Sünetci, son dönemde her gün rekor tazeleyen altın satışlarının her geçen gün arttığını, altına talep artınca kuyumcuların altını yok satmaya başladığını anlatarak, "Darphane talebe yetişemiyor" dedi.
Altında son 5 ay içerisinde rekor artışlar yaşandı. Kısa ve uzun vadede kazanç elde etmek isteyen yatırımcılar da arka arkaya gelen artışlarla birlikte altına yöneldi.