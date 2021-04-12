Altın fiyatları 12 Nisan 2021! Altın güne düşüşle başladı: Anlık ve canlı takiple gram, çeyrek, yarım tam altın fiyatları…

Altın fiyatları haftanın ilk işlem günün yatırımcısı tarafından sorgulanmaya başladı. Yatay bir grafik izleyen altın fiyatları 12 Nisan Pazartesi güne düşüşle başladı. Peki, 12 Nisan Pazartesi gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?

Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları yatırımcısı ve düğün yapacaklar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda Asya piyasalarında dolardaki ani yükselişin hareketlenmiş ve yükselişe geçmişti. 12 Nisan Pazartesi günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

12 Nisan altın fiyatları

11 Nisan Pazar günü 457,35 TL’den başlayan gram altın, 12 Nisan Pazartesi günü 456,46. TL seviyesinde ilerliyor. Çeyrek altın 12 Nisan Pazartesi günü 727 Türk lirası seviyelerinde yer alırken, cumhuriyet altını ise bugün 2 907,00 Türk lirası seviyesinde işlem görüyor.

Altın Alış Satış % Saat Gram Altın 456,97 457,05 % -0,06 07:48 Ceyrek Altın 730,11 746,81 % -0,63 17:11 Cumhuriyet Altını 3.026,00 3.072,00 % -0,58 17:13 Tam Altın 3.011,70 3.087,71 % -0,63 17:11 Yarım Altın 1.455,65 1.493,61 % -0,63 17:11 Has Altın 456,69 456,78 % -0,12 07:46 22 Ayar Bilezik 416,16 416,57 % 0,00 17:11 Altın KG (Dolar) 55.588 55.599 % -0,36 07:44 Altın KG (Euro) 66.283 66.296 % -0,36 07:44

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