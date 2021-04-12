12 Nisan 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.393 0.00 EURO 9,7570 0.55
USD 8,1990 0.55 ALTIN 457,500 0.04
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Gündem Haberleri »
  • Altın fiyatları 12 Nisan 2021! Altın güne düşüşle başladı: Anlık ve canlı takiple gram, çeyrek, yarım tam altın fiyatları…

Altın fiyatları 12 Nisan 2021! Altın güne düşüşle başladı: Anlık ve canlı takiple gram, çeyrek, yarım tam altın fiyatları…

12 Nisan 2021 Pazartesi - 8:05 | Son Güncelleme : 12 04 2021 - 8:05

Altın fiyatları haftanın ilk işlem günün yatırımcısı tarafından sorgulanmaya başladı. Yatay bir grafik izleyen altın fiyatları 12 Nisan Pazartesi güne düşüşle başladı. Peki, 12 Nisan Pazartesi gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?


Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları yatırımcısı ve düğün yapacaklar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda Asya piyasalarında dolardaki ani yükselişin hareketlenmiş ve yükselişe geçmişti. 12 Nisan Pazartesi günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

12 Nisan altın fiyatları

11 Nisan Pazar günü 457,35 TL’den başlayan gram altın, 12 Nisan Pazartesi günü 456,46. TL seviyesinde ilerliyor. Çeyrek altın 12 Nisan Pazartesi günü 727 Türk lirası seviyelerinde yer alırken, cumhuriyet altını ise bugün 2 907,00 Türk lirası seviyesinde işlem görüyor.

 

 

Altın

Alış

Satış

%

Saat

 

Gram Altın

456,97

457,05

% -0,06

07:48

 

Ceyrek Altın

730,11

746,81

% -0,63

17:11

 

Cumhuriyet Altını

3.026,00

3.072,00

% -0,58

17:13

 

Tam Altın

3.011,70

3.087,71

% -0,63

17:11

 

Yarım Altın

1.455,65

1.493,61

% -0,63

17:11

 

Has Altın

456,69

456,78

% -0,12

07:46

 

22 Ayar Bilezik

416,16

416,57

% 0,00

17:11

 

Altın KG (Dolar)

55.588

55.599

% -0,36

07:44

 

Altın KG (Euro)

66.283

66.296

% -0,36

07:44

ANLI ALTIN TAKİBİ

 

ETİKETLER

Altın fiyatları 12 nisan Altın fiyatları gram altın çeyrek altın tam altın
©Copyright 2014 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.