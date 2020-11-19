Altın fiyatı düştü vatandaş hücum etti!

Son on gün içerisinde altın fiyatlarının hızla düşmesi ile vatandaşların altına olan ilgisi yeniden arttı. İleriye dönük olarak yatırım yapmayı düşünerek altın almak isteyen ancak yüksek fiyatları nedeniyle beklemeye geçen vatandaşlar, düşen altın fiyatları sonrası kuyumculara koştu.