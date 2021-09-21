Bundesliga'da geçen sezon 41 gol atan Lewandowski, Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü aldı. Altın ayakkabı ödülü nedir? Altın ayakkabı alan Türk futbolcu var mı, kimdir?

Bayern Münih'in 33 yaşındaki Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, bu yılki Avrupa Altın Ayakkabı ödülünün sahibi oldu. 2020-21 sezonunda Bundesliga'da 41 gol kaydeden yıldız oyuncu, performansı ile ödüle layık görüldü. Altın ayakkabı ödülü nedir? Altın ayakkabı alan Türk futbolcu var mı, kimdir?

Son 3 yıla göre Altın Ayakkabı alan futbolcular listesi

Lionel Messi (2017)

Lionel Messi (2018)

Lionel Messi (2019)

Ciro Immobile (2020)

Altın Ayakkabı ödülü nedir?

Avrupa Altın Ayakkabı, UEFA üyesi ülkelerin birinci seviye ulusal futbol liglerinde sezon içinde attığı golün, lige ait katsayıyla çarpılmasıyla oluşturulan puan sistemine göre en çok puan toplayan futbolculara verilen ödüldür.

Altın ayakkabı ödülü alan Türk futbolcu kimdir?

Eski Milli futbolcu Tanju Çolak, 1987-88 sezonunda attığı 39 golle “Avrupa Gol Krallığı”nı kazandı. Fransa'da düzenlenen törende Galatasaraylı Tanju, “Altın Ayakkabı” ödülünü alan ilk ve tek Türk futbolcusu oldu.