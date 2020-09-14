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Altın alacaklar dikkat! Yetkililerden uyarı geldi, kritik seviye aşıldı...
Gram altın ve ons altında kritik seviye aşıldı. Uzun süredir 460 TL bandında işlem gören gram altın 471 TL seviyesine çıktı. Ons altında ise 1950 dolar barajı aşıldı. İşte uzmanların bu yükseliş ile ilgili açıklamaları...
İç piyasada gram altın 471 liradan, çeyrek altın 752 liradan, Cumhuriyet altını da 3,112 liradan işlem görüyor. Peki uzmanlar bu yükseliş ile ilgili nasıl değerlendirmelerde bulunuyor? İşte yanıtı...