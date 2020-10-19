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Altın alacaklar dikkat! Saat 15.00'de...
Altın fiyatları yeni haftaya dalgalı bir seyirle başladı. Ons altın 1910 dolar seviyesinde işlem görürken gram altın 484 seviyesinde dalgalanıyor. Yetkililer, değerli metalin yön arayışında olduğunu söylerken, ABD'deki teşvik paketi konusundaki açıklamalara karşı 'dikkatli olun' uyarısında bulundu. Ayrıca yeni haftanın ilk işlem gününde piyasalar Fed Başkanı Powell’ın gerçekleştireceği konuşmayı takip edecek. Konuşma, Türkiye saati ile 15:00’da gerçekleşecek. İç piyasada gram altın 484 liradan, çeyrek altın 796 liradan, Cumhuriyet altını 3,250 liradan, ons altın ise 1910 dolardan işlem görüyor.